United Laboratories Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens United Laboratories war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der United Laboratories-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,88 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 7,13 HKD liegt, was einer Abweichung von +3,63 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,5 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,93 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die United Laboratories-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,85 Prozent erzielt, was 66,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Arzneimittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -17,78 Prozent, und United Laboratories liegt aktuell 67,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt United Laboratories mit einer Dividende von 3,9 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,47 %) nur leicht höher, was zu einer gegenwärtigen Einstufung als "Neutral" führt.