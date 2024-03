United Laboratories Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die United Laboratories-Aktie wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 7,35 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,63 HKD liegt, was einer Abweichung von +31,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,91 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +21,74 Prozent führt und die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedenkt.

In Bezug auf die Dividende liegt United Laboratories mit einer Ausschüttung von 3,9 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,76 %), was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von United Laboratories mit 7,29 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 33,63, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird United Laboratories daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.