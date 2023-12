United Laboratories Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die United Laboratories-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 6,78 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 6,57 HKD lag, was einem Unterschied von -3,1 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,71 HKD, was einer Abweichung von -14,79 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Zusammenfassend erhält United Laboratories somit aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die United Laboratories-Aktie somit ein neutrales Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet United Laboratories eine Dividendenrendite von 3,41 % aus, was 0,11 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,52 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse weist die Aktie von United Laboratories ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,21 auf, was 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 38,87. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Sicht.