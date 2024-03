United Labels Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von United Labels in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält United Labels daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 18,89 und liegt damit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb United Labels auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich United Labels ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie führt. Somit errechnet sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet United Labels im Vergleich zur Branche Freizeitausrüstung & Produkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.