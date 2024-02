United Labels Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aktienkursleistung von United Labels in den letzten 12 Monaten betrug -32,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche mit einem durchschnittlichen Rückgang von -4,16 Prozent eine Unterperformance von -28,59 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,5 Prozent im letzten Jahr, wobei United Labels um 33,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die United Labels derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,11 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,97 EUR um -6,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,01 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI), so zeigt sich, dass die United Labels-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,58 Punkten, während der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 50 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,89, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb United Labels auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.