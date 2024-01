United Labels Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse der United Labels-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,25 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,24 EUR nur 0,44 Prozent davon abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein, liegt dieser bei 2,12 EUR, was 5,66 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über United Labels diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der United Labels liegt bei 38,71, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 48,05 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der United Labels bei 18,89, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,97 liegt und somit zu einer unterbewerteten Einschätzung und einem "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.