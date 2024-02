United Labels Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI-Wert für United Labels liegt bei 55,17, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung an.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto günstiger erscheint die Aktie. United Labels weist mit einem KGV von 18,89 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was auf eine günstige Bewertung hinweist.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, zeigt für United Labels gemischte Bewertungen. Während der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt eine negativere Einschätzung liefert, zeigt der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von United Labels mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine negative Einschätzung für die Dividendenpolitik hinweist.