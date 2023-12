United Labels Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zueinander. In Bezug auf United Labels wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die United Labels-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, weist einen Wert von 52,38 auf, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Dividende schneidet United Labels im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (3,64 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Einstufung fällt daher negativ aus.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist United Labels ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,89 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig eingestuft werden kann, und sie erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Zusammenfassend erhält United Labels in verschiedenen Bereichen überwiegend neutrale Bewertungen, sowohl im Hinblick auf den RSI, die Dividende, die Fundamentalanalyse als auch die Anleger-Stimmung.