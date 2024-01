United Labels Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der vergleichende Aktienkurs im Bereich der zyklischen Konsumgüter zeigt, dass United Labels eine Rendite von -35,26 Prozent verzeichnet, was mehr als 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Freizeitausrüstung & Produkte-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,48 Prozent, wobei United Labels mit 38,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs klassifiziert United Labels derzeit als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 2,25 EUR, während der Aktienkurs (2,24 EUR) um -0,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2,12 EUR, was einer Abweichung von +5,66 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der United Labels beträgt 38,71 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 48,05 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für United Labels in den letzten Wochen kaum verändert hat. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.