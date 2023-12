United Internet wird immer uninteressanter …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von United Internet beträgt derzeit 12,88, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die langfristige Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet ein eher negatives Bild. Die Anzahl der Diskussionen zu United Internet war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von United Internet liegt derzeit bei 2,46%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66%. Aufgrund dieser Differenz von 3,19 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen verlagert. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.