United Internet: Potenzial von 32,54%

Die Aktie von United Internet ist laut Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 23,46 EUR – ein Potential für Anleger in Höhe von +32,54%. Am letzten Handelstag gab es einen leichten Rückgang um -0,78%, über die Woche betrachtet steht jedoch ein Plus von +2,31%.

• United Internet: Kursziel bei 23,46 EUR

• Guru-Rating liegt nach wie vor bei 3,90

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +61.90%

Sechs Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere sieben bewerten diese als “Kauf”. Auch wenn nicht alle Experten so positiv eingestellt sind und acht das Rating “halten” vergeben haben bleibt der positive Trend bestehen.

