United Internet: Potenzial für Kurssteigerung

Die Aktie von United Internet wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und das wahre Kursziel liegt bei 24,48 EUR, was einem Plus von +76,75% entspricht. Gestern hat die Aktie am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt mit +2,90% und einer Wochenperformance von -0,36%.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens ist bei Bankanalysten im Durchschnitt auf 24,48 EUR festgelegt worden. Dieses Potential würde Investoren eine Steigerung um mehr als drei Viertel ermöglichen.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und 8 haben ein optimistisches “Kauf”-Rating gegeben. Die Meinungen sind jedoch nicht einheitlich und auch neutrale Bewertungen wurden vergeben. Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,91.

Diese Einschätzung könnte Investoren ermutigen in United Internet zu investieren.