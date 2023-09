United Internet: Potenzial für Kursanstieg von +29,19%

Die Aktie von United Internet hat laut Analysten ein höheres Kurspotenzial als der aktuelle Wert vermuten lässt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 23,46 EUR und somit um +29,19% über dem aktuellen Niveau.

• United Internet: Am 08.09.2023 mit -0,71%

• Das Kursziel von United Internet liegt bei 23,46 EUR

• Guru-Rating von United Internet bleibt das selbe mit 3,90

Am vergangenen Handelstag sank die Aktie um -0,71%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +2,08% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt scheint trotz des Rückgangs optimistisch zu sein.

Von den insgesamt 21 Bankanalysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und sieben weitere bewerten sie als Kauf. Acht Experten halten eine neutrale Position bezüglich des investments in diese Aktie.

Das Positive an dieser...