United Internet: Kursziel von 24,48 EUR oder +74,61%

Die Aktie von United Internet ist der Ansicht von Analysten aktuell unterbewertet. Das wahre Potenzial wird bei einem Kursziel von 24,48 EUR gesehen – was einem möglichen Anstieg um +74,61% entspricht.

• Positive Entwicklung mit +1,23% am 05.06.2023

• Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,91

Am gestrigen Tag konnte United Internet eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um +1,23% zu. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf insgesamt +2,79%. Der Markt scheint also relativ optimistisch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel für United Internet bei 24,48 EUR und somit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +74,61%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

