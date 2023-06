United Internet: Kursziel bei 24,48 EUR - Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktie von United Internet wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 24,48 EUR, was einem Potenzial von +73,49% entspricht.

• United Internet am 05.06.2023 um +1,88% gestiegen

• Guru-Rating unverändert bei 3,91

• Optimistische Einschätzung durch +63,64% der Analysten

Mit einer positiven Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen und insbesondere dem Anstieg um weitere +1,88 % am gestrigen Tag scheint das Vertrauen in die Aktie zu steigen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Preisentwicklung.

Von insgesamt 22 Analysten stufen sechs die Aktie als starken Kauf ein und acht sind optimistisch mit einem “Kauf”-Rating positioniert. Acht geben jedoch eine neutrale Bewertung ab und empfehlen ein “Halten”. Insgesamt beträgt der Anteil...