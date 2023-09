United Internet: Kursziel 23,46 EUR - Potential von +18,01%

Die Aktie von United Internet hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und legte gestern um weitere +7,23% zu. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch. In diesem Zusammenhang sehen Analysten das wahre Kursziel bei 23,46 EUR – ein mittelfristiges Potenzial von +18,01%.

• United Internet: Zuletzt Anstieg um +8,22%

• Bankanalysten schätzen Kursziel auf 23,46 EUR

• Positive Einschätzung mit “Guru-Rating” bei 3.90

Aktuell sind sechs Experten der Meinung, dass die Aktie von United Internet ein starker Kauf ist. Sieben Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, während acht sich für “Halten” aussprechen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.90.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und trotz des bereits erzielten Wachstums in den letzten Tagen scheint das...