United Internet: Kursziel +19,27% höher - Aktienanalyse

Die Aktie des deutschen Online-Dienstleisters United Internet wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 23,46 EUR.

• Gestern stieg die United-Internet-Aktie um +6,09%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 3,90

• 61,90% der Analysten empfehlen zumindest einen Kauf der Aktie

Ein positiver Trend setzt sich fort: Die United-Internet-Aktie legte gestern um +6,09% zu und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +7,08%. Der Markt scheint also relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Unternehmensaktie beträgt 23,46 EUR. Somit besteht laut Bankanalysten ein Potenzial von rund +19%, falls das erwartete Ziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell raten sechs...