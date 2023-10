United Internet: Kurspotenzial von fast 15%

Die Aktie von United Internet wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 23,56 EUR, was einem Potenzial von fast +15% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

• Am 06.10.2023 legte die Aktie um +1,48% zu

• Guru-Rating unverändert bei 4,09

Gestern konnte United Internet am Finanzmarkt ein Plus von +1,48% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung aufweisen (+0,10%). Die Bankanalysten sind sich weitgehend einig bezüglich des mittelfristigen Kursziels – aktuell schätzen acht Analysten die Aktie als starken Kauf ein und neun weitere setzen sie auf “Kauf”. Lediglich sechs Experten empfehlen das Halten der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,09 Punkten und bestärkt somit das positive Bild dieser Investitionsmöglichkeit.