United Internet: Kurspotenzial von +91,15% auf 25,50 Euro laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktie von United Internet hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend verzeichnet. Gestern gab es eine Abnahme um 0,74%, was sich auf eine gesamte Handelswoche von -5,12% summiert. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch und die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet wird.

Das mittelfristige Kursziel für United Internet liegt bei 25,50 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, hätte dies ein Kurspotenzial von +91,15%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Es gibt insgesamt 23 Bewertungen für United Internet durch Analysten. Davon halten neun Experten die Aktie neutral (“halten”), acht sehen sie als Kauf an (“Kauf”) und sechs bewerten sie als stark kaufenswert. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt...