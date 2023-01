United Internet – IONOS „nur“ gut 3 Mrd wert? Preisspanne veröffentlicht. Im Vorfeld sprach „man“ von bis zu 5 Mrd…

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

United Internet AG (ISIN: DE0005089031) Aktie konnte zuletzt von den Spekulationen um den Börsengang der Webhosting Tochter IONOS kräftig profitieren. Und jetzt ist die Preisspanne draussen. Etwas enttäuschend die nun veröffentlichte Preisspanne, zumindest wenn man sich die Spekulationen im Vorfeld anschaut:

Diskutiert wurden Bewertungen von 5 Mrd EUR „in der Finanzcommunity“ und jetzt läge man am oberen Rand der Preisspanne bei rund 3,14 Mrd EUR. Immerhin. Geld für den Ausbau des Mobillfunknetzes. United Internet und ein Warburg Pincus Vehikel sind die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %) und wollen jeweils 15 % ihrer Anteile plus Mehrzuteilungsoption platzieren – in einer Preisspanne von 18,50 bis 22,50 EUR je Aktie.

Damit würde der Streubesitz nach dem Börsengang unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme, der Platzierung aller Angebotsaktien, würde United Internet einen Erlös zwischen 336 Mio und 408 Mio EUR erhalten, während der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich zwischen 447 Mio und 543 Mio eUR beträgt.

Was macht IONOS? Wie sieht der neue Börsenkandidat aus?

IONOS Gruppe soll laut United Internet derzeit mit mehr als acht Millionen Kundenverträgen und über 12 Millionen Domains der führende europäische Anbieter von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Services und Hosting-Dienstleistungen sein. Und das „Handelsblatt“ hatte noch vor knapp einem Jahr sogar eine Marktkapitalisierung für IONOS von rund fünf Milliarden EUR für realistisch gehalten hatte. Clouddienste und Digitalisierung sind und werden wohl bestimmende Themen bleiben – und IONOS als Top-Pick?. Und die IONOS, die in 2021 immerhin 1,06 Mrd EUR Umsatz mit rund 4.000 Mitarbeitern „ablieferte“, ist auf jeden Fall kein Leichtgewicht. Wederi m Konzern, noch als börsennotierte Gesellschaft.

Und man hat mit IONOS noch einiges vor:„Nach dem starken Wachstum der letzten Jahre ist ein Börsengang der nächste logische Schritt, der die Positionierung von IONOS als ein führender Digitalisierungspartner von Freiberuflern und kleinen/mittleren Unternehmen sowie als leistungsfähiger europäischer Cloud-Anbieter widerspiegelt.“ so United Internet in der Unternehmensmeldung vom 19.09.2022.

Und United Internet?

Zuletzt gab es im Dezember von United Internet AG (ISIN: DE0005089031) eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022: Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 5,8 Mrd EUR (Prognose 2021: ca. 5,6 Mrd EUR). Das EBITDA soll trotz zusätzlicher Investitionen auf dem Niveau von 2021 bleiben und sich auch 2022 wieder auf ca. 1,25 Mrd. EUR belaufen. Im EBITDA enthalten sind initiale Kosten für den 5G-Netzausbau von ca. 70 Mio. EUR (im Vergleich zu ca. 40 Mio. EUR in 2021) sowie von ca. 30 Mio. EUR für zusätzliche Marketingaktivitäten beim Cloud-Anbieter IONOS zur weiteren Erhöhung der Markenbekanntheit in den wichtigsten europäischen Märkten.

Die United Internet AG ist mit rund 22,62 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,67 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige ‚Internet-Fabrik“ mit ca. 9.400 Mitarbeitern, ca. 2.900 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren.

United Internet mit der Phantasie aus dem „neuen Mobilfunknetz“ oder IONOS, die Wette auf Wachstum mit der Cloud und fortschreitender Digitalisierung? Fragen, die man für sich selber beantworten muss. Mit einem KGV von knapp über 10 und bei Kursen rund 20 % über 52-Tiefststand scheint die United Internet Aktie derzeit nicht teuer – aber wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Wie konjunktursensibel ist das Geschäft der United Internet? Wahrscheinlich gibt es da mehr betroffene Unternehmen und so könnte man sich zumindest Gedanken über die United Internet oder die 1und1 oder vielleicht demnächst IONOS-Aktie machen…



