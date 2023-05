United Internet: Großes Kurspotenzial erwartet - 25,50 EUR als mittelfristiges Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Gestern verlor die Aktie von United Internet am Finanzmarkt leicht an Wert und notierte mit einem Minus von -0,85%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch nur um -0,78% aus. Diese Entwicklung lässt den Markt derzeit relativ neutral erscheinen.

Im Gegensatz dazu sind Bankanalysten vom Potenzial der Aktie überzeugt. Das mittelfristige Kursziel beträgt 25,50 EUR und liegt damit +81,37% höher als der aktuelle Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 6 Analysten einen Kauf der Aktie von United Internet. Weitere 8 Experten bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Haltung haben hingegen 9 weitere Experten eingenommen und sprechen eine Bewertung von “halten” aus.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auf 3,87...