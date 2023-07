United Internet: Großes Kurspotenzial bei einer falschen Bewertung - Kursziel 22,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktie von United Internet hat nach Meinung der Analysten ein großes Potenzial und wird aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 22,44 EUR und bietet den Investoren somit eine Chance auf eine Rendite von +73,01%. Die Erwartungen der Analysten sind optimistisch gestimmt.

• Am 21.07.2023 hat die Aktie einen Rückgang um -1,67% verzeichnet

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,86

Am vergangenen Handelstag lag die Performance von United Internet am Finanzmarkt bei -1,67%, während sich das Ergebnis in den letzten fünf Handelstagen auf insgesamt -0,08% beläuft. Dies zeigt einen relativ neutralen Trend für das Unternehmen.

Die Experteneinschätzungen bezüglich des aktuellen Entwicklungspfades der Aktie variieren jedoch stark voneinander. Während sechs Analysten die Aktie als “starker...