United Internet: Bankanalysten mit positiver Einschätzung – Kursziel bei 24,48 EUR

Die United Internet Aktie hat gestern eine positive Kursentwicklung von +2,00% hingelegt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,53%. Die Stimmung am Markt ist daher optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die United Internet Aktie bei 24,48 EUR. Dies entspricht einem Potential von +85,03%, sofern sich die Analysteneinschätzungen bewahrheiten.

Von den derzeit sechs befragten Experten bewerten alle United Internet als starken Kauf oder zumindest kaufenswert (16 x “Kaufen”, 8 x “Halten”, kein “Verkaufen”). Das Guru-Rating von United Internet bleibt unverändert bei 3,91.

Die positive Entwicklung des Unternehmens scheint somit auch langfristig vielversprechend zu sein.