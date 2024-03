United Internet-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die United Internet Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 18,83 EUR gehandelt, während der aktuelle Kurs bei 22,3 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +18,43 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 23,29 EUR, was einem Abstand von -4,25 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein KGV von 15,44 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,34 liegt und sie somit als unterbewertet kennzeichnet. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über United Internet in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und das geringere Interesse der Anleger tragen ebenfalls zu diesem Rating bei.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird mehrheitlich als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Auswertung der Kommentare ergab außerdem 3 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Insgesamt wird die United Internet Aktie aufgrund der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse als "Gut" eingestuft, obwohl das Anleger-Sentiment als neutral bewertet wird.