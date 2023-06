United Internet: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 81,74% - Kursziel bei 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktie von United Internet hat in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -5,07% erlitten und zeigt sich aktuell eher schwach. Doch Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und setzen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 24,48 EUR an. Damit eröffnet sich ein großes Potenzial für Investoren in Höhe von +81,74%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und acht weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Auch wenn diese Einschätzungen eher optimistisch ausfallen, gibt es auch einige neutrale Bewertungen.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,91.