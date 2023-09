United Internet: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,95% - Kursziel bei 23,46 EUR

Die Aktie von United Internet konnte gestern an der Börse um +1,06% zulegen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,66%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 23,46 EUR – eine Steigerung um +16,95%.

Aktuell empfehlen sechs Experten den Kauf der Aktie und sieben weitere bewerten sie als “Kauf”. Acht Analysten halten sich mit einem “halten” neutral. Insgesamt sind somit rund 61,90% der Meinung, dass United Internet weiterhin Potenzial hat.

Als positiver Trend-Indikator dient das Guru-Rating mit einer Bewertung von 3.90.