United Internet: Analysten sehen Kurspotenzial

Die Aktie von United Internet wird derzeit nicht richtig bewertet, so die Meinung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 22,44 EUR und bietet somit ein Potenzial von +66,96%. Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +0,30% zu und erzielte damit in einer Woche einen Gewinn von +6,50%.

• United Internet: Am 14.07.2023 mit +0,30%

• Mittelfristiges Kursziel bei 22,44 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86

Laut Durchschnittsbewertung durch Bankanalysten ist die Aktie ein starker Kauf oder zumindest eine Kaufempfehlung für insgesamt 13 Experten. Weitere neun Experten empfehlen das Halten der Aktien.

Zusätzlich zur positiven Einschätzung gibt es auch noch den Trend-Indikator “Guru-Rating”. Dieser bleibt auf dem gleichen Niveau wie bisher – nämlich bei einem Wert von 3.86 Punkten.