United Internet: Analysten prognostizieren Kursziel von 23,46 EUR

Die Aktie des deutschen Internetdienstleisters United Internet hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,30% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -0,85%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Allerdings sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 23,46 EUR erreichen wird. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial von +18,48% bieten. Derzeit teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nachdem die jüngste Kursentwicklung einen neutralen Trend zeigt.

Insgesamt gibt es 21 Ratings für United Internet: Sechs Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und sieben als “Kauf”. Acht weitere Experten geben das Rating “halten” ab. Das verbleibende Rating ist eine Verkaufsempfehlung und wird somit nur...