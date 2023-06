United Internet: Analysten erwarten Kursanstieg auf 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Nach Ansicht der Bankanalysten wird die Aktie von United Internet momentan nicht richtig bewertet. Das Kursziel liegt bei 24,48 EUR und somit um +95,06% über dem aktuellen Kurs.

• Am 23.06.2023 sank der Kurs um -0,16%

• Das mittelfristige Ziel beträgt 24,48 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,91

Am gestrigen Handelstag fiel der Wert von United Internet am Markt um -0,16%. In den letzten fünf Tagen verlor die Aktie insgesamt -4,34%. Diese Entwicklung scheint pessimistische Erwartungen widerzuspiegeln.

Die Meinung unter den Bankanalysten ist eindeutig: Die Aktie bietet Investoren ein Potential von +95,06%, falls das mittelfristige Ziel erreicht wird. Derzeit sind sechs Experten davon überzeugt sie sei “stark kaufenswert”, während acht weitere Analysten sie als “Kauf” bewerten. Acht weitere Experten halten sich mit...