United Internet: Analyse zeigt Kurspotential von +28,54%

Die Aktie von United Internet verzeichnete gestern am 10.08.2023 eine positive Entwicklung von +0,76%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Trend von -0,75%, was auf eine aktuell neutrale Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 20,40 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +28,54%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten einen starken Kauf der Aktie und sieben weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Neun Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Diese positiven Bewertungen führen zum Guru-Rating von 3,86.

Ein Indikator für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens ist das Guru-Rating. Dieses wechselte kürzlich zu einem positiven Wert und unterstützt damit die...