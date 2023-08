United Internet: Der Aktienkurs ist unterbewertet

Die Analysten sind sich einig, dass die United-Internet-Aktie derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt bei 20,40 EUR – 18,67% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 28.08.2023 legte die United-Internet-Aktie um +1,96% zu

• Das Kurspotenzial beträgt +18,67%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86

Gestern konnte die United-Internet-Aktie einen Anstieg von +1,96% verbuchen und zeigt damit eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von insgesamt +1,30%. Die Stimmung am Markt scheint entsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für United Internet liegt aktuell bei 20,40 EUR laut Analystenmeinungen. Sollten sie recht behalten, hätten Investoren ein Kurspotenzial von +18,67%. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu angesichts des positiven Trends in...