United Internet Aktie: Das war nur der Anfang!

Die United Internet-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 17,09 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 22,94 EUR liegt, was einem Unterschied von +34,23 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (20,61 EUR) und des letzten Schlusskurses (+11,31 Prozent) erhält die United Internet-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich verzeichnete United Internet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,79 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Aktie jedoch mit einer Underperformance von -1,36 Prozent zurück. Im Sektorvergleich übertrifft United Internet mit einer Rendite von 5,46 Prozent den Durchschnittswert um 5,46 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von United Internet liegt aktuell bei 2,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet weist United Internet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen werden kann, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.