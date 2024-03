United Internet Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der United Internet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 19,32 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 20,8 EUR weicht somit um +7,66 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 23,01 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um -9,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. In diesem Fall ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend erhält die United Internet-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United Internet eingestellt waren. Es gab sechs positive und vier negative Tage, wobei ein Tag keine eindeutige Richtung aufwies. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält United Internet daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Diese Häufung von Kaufsignalen führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält United Internet somit von der Redaktion eine "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich erzielte United Internet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,07 Prozent, was einer Outperformance von +19,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,33 Prozent im letzten Jahr, wobei United Internet um 27,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Auf dieser Grundlage erhält United Internet ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die United Internet-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,46 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 43,1 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.