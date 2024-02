United Internet Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für United Internet wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass United Internet weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 ist mit 42,14 ebenfalls im neutralen Bereich. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für United Internet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich über positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben außerdem eine Mehrheit von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt United Internet mit einer Ausschüttung von 2,46 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,51 % niedriger. Daher wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt insgesamt eine positive Einschätzung aufgrund der intensiven Diskussionen und gestiegenen Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.