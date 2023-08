United Internet: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Am gestrigen Tag konnte die United Internet-Aktie eine positive Kursentwicklung von +0,83% aufweisen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine negative Bilanz von -0,38%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 20,40 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial in Höhe von +28,46% besteht.

• United Internet: Steigerung um +0,83%

• Das tatsächliche Kursziel beträgt 20,40 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf 3,86

Aktuell vertreten sechs Analysten die Ansicht eines starken Kaufs und sieben weitere Experten halten die Aktie für einen Kauf. Neun Analysten vergeben das Rating “halten”. Der Anteil an optimistischen Analysten beläuft sich damit auf beachtliche +59,09%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” befindet sich nach wie vor bei der Bewertung von 3.86.

