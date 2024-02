United Internet Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten vier Wochen konnten bei United Internet wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Stimmung hinsichtlich der Aktie hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält United Internet daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat United Internet mit einer Rendite von 1,79 Prozent deutlich besser abgeschnitten, nämlich um mehr als 6 Prozent. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,05 Prozent, wobei United Internet mit 0,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von United Internet beträgt derzeit 12,88 und liegt damit um 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb United Internet in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet United Internet eine Dividendenrendite von 2,46 % aus, was 3,04 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,51 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.