United Internet Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die United Internet-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,68 EUR, was einem Unterschied von +31,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,06 EUR entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,4 EUR wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +5,71 Prozent bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von United Internet als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,99 insgesamt 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36,19 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste".

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel wurden auch auf Plattformen der sozialen Medien diskutiert. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen, und auch positive Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Basierend auf vier Handelssignalen in der Vergangenheit wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielte die United Internet-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,41 Prozent, was eine Outperformance von +13,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 19,16 Prozent über dem Durchschnittswert.

Somit erhält die United Internet-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der technischen und fundamentalen Analyse sowie im Branchenvergleich.