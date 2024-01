United Internet Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Anlegerstimmung gegenüber United Internet war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt zehn Tagen waren acht positiv und nur zwei negativ, während an den übrigen zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich United Internet derzeit unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet United Internet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 3,07 Prozentpunkten.

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, hat die Aktie von United Internet im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" um 7,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 2,63 Prozent, wobei United Internet aktuell 0,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.