United Internet-Aktie: Das ist ein wichtiger Aufstieg

Für die United Internet-Aktie (WKN: 508903) ging es am Mittwochmorgen um über +3% bergauf. Damit setzte sich der Titel des Internetdienstanbieters an die Spitze der Gewinner im TecDAX. Seit gut zwei Monaten befindet sich die United Internet-Aktie nun schon in einem eindrucksvollen Turnaround, in dessen Zuge sie um über +40% zulegen konnte. Was treibt die Aktie gegenwärtig an?