United Internet Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die United Internet-Aktie: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger weder übermäßig viel noch wenig Beachtung dem Unternehmen schenken. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an zwei Tagen von positiven Themen geprägt war, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anlegergespräche der letzten Tage waren verstärkt von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben sich in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von United Internet als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,63 insgesamt 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dadurch erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die United Internet-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die United Internet-Aktie.