United Internet Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die United Internet derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,95 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (23,04 EUR) um +35,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20,33 EUR zeigt eine Abweichung von +13,33 Prozent, was wiederum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die United Internet im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,79 Prozent erzielt, was 5,62 Prozent über dem Durchschnitt (-3,83 Prozent) liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" bei 3,11 Prozent, wobei die United Internet aktuell 1,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der United Internet in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die United Internet somit als "Gut"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei United Internet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die diskutierten Themen in den vergangenen Tagen, was zur Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse, der Branchenvergleich Aktienkurs, das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung zeigen insgesamt ein positives Bild für die United Internet, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.