United Internet Aktie: Das hat Gewicht!

An der Heimatbörse Xetra notiert United Internet per 01.11.2022, 18:07 Uhr bei 18.64 EUR. United Internet zählt zum Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir United Internet einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob United Internet jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen United Internet. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,24 % ist United Internet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (4,59 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,34 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Für United Internet liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu United Internet vor. Aus Analystensicht erhält die United Internet-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

