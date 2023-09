United Internet: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel bei 23,46 EUR

Am gestrigen Handelstag legte die United-Internet-Aktie um +6,42% zu und erreichte ein Kurspotenzial von +7,40% in der vergangenen Woche. Die Analysten sind sich einig: Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für United Internet beträgt 23,46 EUR – eine Chance auf satte +18,91%. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und sieben weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, empfehlen acht Analysten eher “halten”. Das Guru-Rating bleibt mit 3.90 stabil.

Anmerkung: Wie immer gilt bei dieser Information keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.