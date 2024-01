United Internet Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von United Internet wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,88 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Diversifizierten Telekommunikationsdienste-Branche, die mit einem KGV von 34,58 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

In Bezug auf die Performance hat United Internet in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,79 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen in der Branche im Durchschnitt um 2,49 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -0,7 Prozent im Branchenvergleich, zeigt aber gleichzeitig eine Überperformance von 5,95 Prozent im Sektorvergleich. Somit erhält United Internet eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist United Internet derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche -3 beträgt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der United Internet derzeit bei 17,68 EUR verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 24,34 EUR liegt, was einem Abstand von +37,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich eine positive Differenz von +12,22 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von United Internet auf Basis der fundamentalen, Branchenvergleichs-, Dividenden- und technischen Analyse.