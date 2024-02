United Internet Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

United Internet: Analyse und Bewertung

United Internet hat eine Dividendenrendite von 2,46 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,51 % für Diversifizierte Telekommunikationsdienste niedriger ist. Dies bedeutet eine Differenz von 3,04 Prozentpunkten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass United Internet weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 57,14 Punkten und der RSI25 bei 42,14 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der United Internet-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+35,54 %) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+9,88 %) liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Insgesamt erhält die United Internet-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Bewertung.