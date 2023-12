United Internet Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die United Internet verzeichnet einen Kurs von 22,92 EUR, was einer Abweichung von +13,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +35,86 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für United Internet jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf United Internet, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei United Internet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutet auf eine vorwiegende Diskussion positiver Themen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zudem ergaben sich aus dieser Analyse 1 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer Empfehlung als "Gut" auf dieser Stufe führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Internet einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 33,66) unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie somit als unterbewertet kennzeichnet. Auf dieser Stufe erhält United Internet eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die United Internet sowohl aus charttechnischer, sentimentaler und fundamentaler Sicht.