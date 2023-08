United Internet-Aktie: Positive Quartalszahlen schaffen Aufwärtspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktie von United Internet konnte in der Vorwoche bemerkenswerte Gewinne verbuchen. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen schoss der Kurs um mehr als 25 Prozent in die Höhe und stellte somit einen Kontakt zur 200-Tage-Linie (SMA200) her.

Am Freitag sorgten Gewinnmitnahmen für eine Korrektur von rund 6 Prozent. Der Montag startet mit einer erneuten Abwärtsbewegung, wodurch sich nun ein Test des Unterstützungsniveaus bei 15,80 Euro abzeichnet. Hier könnte demnächst wieder Kaufinteresse aufkommen.

Positives Echo auf Geschäftszahlen

Die jüngsten Bilanzzahlen, welche das Internet-Unternehmen letzte Woche präsentierte, wurden vom Markt positiv aufgenommen. In den ersten sechs Monaten konnten sowohl United Internet als auch seine Tochterfirma 1&1 signifikante Kundenzuwächse verzeichnen.

Roming-Vereinbarung...