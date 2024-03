United Internet Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der United Internet-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 18,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 22,26 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +18,72 Prozent und einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 23,3 EUR, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die United Internet-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Internet mit einem Wert von 15,44 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 33,3, was einer Unterbewertung von 54 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die United Internet aktuell mit einem Wert von 82,86 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 65 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.