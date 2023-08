United Internet: Aktie mit Kurspotenzial - 20,40 EUR das mittelfristige Kursziel

Am gestrigen Tag hat die United-Internet-Aktie am Finanzmarkt eine leichte Abwärtsbewegung von -0,06% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positives Ergebnis von +3,25% erzielt werden. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für United Internet liegt bei 20,40 EUR und bietet aktuell ein Potenzial von +21,21%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Zeit.

Von insgesamt 22 Experteneinschätzungen bewerten 13 die Aktie als Kauf oder starken Kauf und nur neun vergeben das Urteil “halten”. Die positive Meinung überwiegt somit deutlich mit einem Anteil von +59,09%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86 und bestätigt damit ebenfalls das Potenzial der...