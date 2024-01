United Internet Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Dividendenrendite von United Internet beträgt derzeit 2,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine Dividendenrendite von 5,65 hat, ergibt sich eine Differenz von -3,18 Prozent zur United Internet-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für United Internet war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Anleger zeigten an acht Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. Insgesamt waren die Anleger an drei Tagen neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die United Internet-Aktie als neutral, mit einem RSI7 von 46,94 und einem RSI25 von 37,21. Somit erhält sie eine Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Internet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,09 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,94 EUR liegt, was einem Unterschied von +34,23 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 20,61 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+11,31 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die United Internet-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.